نقابة تلتمس تأجيل انتخابات المأجورين

التمست المنظمة الديمقراطية للشغل تأجيل موعد إجراء انتخابات المأجورين للقطاعين العام والخاص، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.

ووجهت المركزية النقابية المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، رسالة إلى وزير الداخلية، أكدت من خلالها أهمية منهجية التشاور والحوار البناء في تدبير ملف الانتخابات، لضمان الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلق أنواعها، تكريسا لثقافة الشفافية والنزاهة والديمقراطية.

وأوضحت النقابة التي يرأسها علي لطفي، أن القرار الحكومي الأخير، القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع تنتهي في 20 ماي المقبل، يتزامن مع التاريخ المقترح لإجراء انتخابات المأجورين، ومع امتحانات نهاية السنة الدراسية، فضلا عن استمرار البرنامج الوطني للتمنيع، وما يتطلبه من تعبئة خاصة في صفوف عدة قطاعات.

وأكدت المركزية أن انتخابات المأجورين تتطلب تواصلا مباشرا مع الهيأة الناخبة من موظفي وموظفات القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، كما تفرض عقد تجمعات تعبوية ولقاءات تنظيمية لوضع لوائح المرشحين والمرشحات والقيام بالحملات الانتخابية، وهي الوضعية التي لا تسمح بها حالة الطوارئ الصحية.

وبرأي النقابة، فإنه يصعب إجراء هذه الانتخابات وفق التواريخ المقترحة في الاجتماع الأخير بين وزير الداخلية والنقابات، الممثلة في البرلمان، خاصة أمام استمرار حالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من التزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية المطلوبة.

والتمس لطفي من وزير الداخلية تأجيل موعد مسلسل إجراء انتخابات المأجورين، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، لتمكين المركزيات النقابية من ممارسة حقوقها، المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وقال لطفي في تصريح لـ”الصباح” إن الملتمس الذي تقدمت به المركزية ينطلق من شروط موضوعية، أهمها أن التاريخ المقترح وهو 16 يونيو بالنسبة إلى انتخابات المأجورين في القطاع العام، يتزامن مع امتحانات الباكلوريا والإعدادي، ناهيك عن انشغال الآباء والأسر ورجال التعليم عموما بالامتحانات، ما سيحول دون تفرغهم للانتخابات.

ب. ب