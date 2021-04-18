زياش في طريقه إلى إشبيلية

يستعد تشيلسي الإنجليزي لإقحام الدولي المغربي حكيم زياش، ضمن صفقة جلب كوندي يولز، من إشبيلية.

وذكر موقع صحيفة “آس” الإسبانية أن تشيلسي لن يستطيع دفع مبلغ 69 مليون جنيه إسترليني لضم كوندي، لكنه مستعد لتسريح أحد لاعبيه الستة، من أجل إتمام الصفقة، وهم حكيم زياش أو طامي أبرهام أو سيزار أسبيليكويتا أو كيبا أريزابالاغا أو ميشي باتشوايي أو تايمو بكايوكو، لكن مسؤولي إشبيلية يفضلون قائدا بإمكانيات الدولي المغربي.

ويعتبر كوندي من أبرز الأسماء التي تتابعها الأندية الكبيرة في أوربا في الميركاتو المقبل، بعد تألقه في منافسات الموسم الحالي.

ويعاني زياش كثيرا في موسمه الأول في “البريمرلييغ”، مع المدرب توخيل، إذ فقد رسميته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في المغادرة.

وسجل زياش هذا الموسم، أربعة أهداف بقميص تشيلسي.

ن. ك