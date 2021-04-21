الرياضة
مسكوت: كورونا أصابنا بالشلل
رئيس الجامعة والاتحاد الإفريقي قال إن مرحلة كورونا مكلفة والخبرة الأجنبية ضرورية قال فؤاد مسكوت، رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة، والاتحاد الإفريقي للعبة ذاتها، وعضو الاتحاد الدولي، إن الجامعة تعاملت مع الجائحة من خلال مرحلتين، الأولى قبل انتشار الوباء والثانية بعده، لتكون المحطة الأخيرة استشراف المستقبل ودارسة ما بعد الجائحة. وأكدأكمل القراءة »
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