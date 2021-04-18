اعتقال مناضلي النقابة

من الذاكرة 3

يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومة ظلت لغزا محيرا. وتدرج الشطاطبي بمختلف الأجهزة المسيرة للحزب والنقابة، بعدما انتمى إلى الاتحاد الاشتراكي، منذ ريعان شبابه في الثانوية التي كانت تنشط فيها الأحزاب في سبعينات القرن الماضي، مرورا بالجامعات ودور الشباب والأندية الفكرية، وفي كل الفضاءات العمومية.

إعداد: أحمد الأرقام

محنة أسر المعتقلين و” حيحة” الاتحاد في البرلمان

تزامن تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع نجاح الاتحاد الاشتراكي في المجالس المنتخبة، وفي البرلمان، وتطور آليات النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات، وتوطيد العلاقة بين الحزب والنقابة لتصريف المواقف السياسية، اجتماعيا في إطار تلاحم قوي مع الجماهير الشعبية، أينما كانت، وتوجت بخوض إضرابات عديدة في القطاع المنجمي للفوسفاط، الذي زعزع أمورا كثيرة وخلق الحدث، ليمتد إلى قطاع الصحة، فالتعليم الذي عرف عنه أنه أكثر القطاعات التي شهدت سلسلة إضرابات.

والكل يتذكر 10 و11 أبريل 1979، كيف اهتز قطاع الصحة، خاصة التعليم الذي جعل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منظمة جماهير تقدمية مستقلة تدافع عن العدالة الاجتماعية وقيم التحرر، ومنفتحة على كافة المأجورين، وحدث أن تم اعتقال العديد من المناضلين، وكرد فعل لذلك حدث تواصل بين اتحادات محلية للنقابة لجمع التبرعات لأسر المعتقلين، لأجل حل مشاكلهم الاجتماعية، خاصة وأنهم تعرضوا للطرد من وظيفتهم.

وعاشت الأسر محنا كثيرة بسبب اعتقال المدرسين، أدت إلى تداعيات اجتماعية سلبية مثل الطلاق وتشريد أسر، فترك ذلك نقمة لدى أغلب المعتقلين على قيادة النقابة الوطنية للتعليم الذين كانوا يتطلعون إلى عقد مؤتمر لتغيير القيادة وتم التوافق أن ينعقد في 20 يونيو 1981.

وفي هذه الفترة شهد البرلمان، ملاسنات ومشادات بين فريق الاتحاد الاشتراكي والحكومة، والسلطة القائمة، بسبب طلب تمديد في عمر البرلمان لمدة 4 سنوات إضافية، وتشكيل مجلس الوصاية، فقرر الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من البرلمان في موقف سياسي جريء لم يعهد من قبل في قبة البرلمان التي شهدت انتقادات لاذعة لمؤسسات الدولة، ومواجهات أثناء مناقشة مشاريع القوانين، ومساءلة أعضاء الحكومة.

واشتد الجدل السياسي حول سياسة التقويم الهيكلي التي فرضت على المغرب في 1981، من قبل صندوق النقد الدولي الذي وضع شروطا مجحفة كي يقترض وتمت إعادة جدولة ديونه، وشراء ما يلزمه من الخارج بالعملة الصعبة، مع حذف الدعم العمومي لعشرات المواد الاستهلاكية الأساسية التي أصبحت محررة وخاضعة لتقلبات الأسواق والعرض والطلب، ما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، انضاف إليها تقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية التي اعتبرتها الحكومة وصندوق النقد الدولي غير منتجة للأرباح، وهو اعتقاد خاطئ، يمنح للأجانب حرية التحكم في الأسعار وزعزعة استقرار الأسر المغربية.

لذلك قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام لضرب عصفورين بحجر واحد.