إيقاف منفذي عمليتي سرقة

ساهم تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين باقتراف سرقة بالكسر من داخل سيارة متوقفة بالشارع العام بمراكش، في اعتقال أحد منفذي العملية الإجرامية.

وتفاعلت مصالح الأمن مع الشريط، إذ أوضحت الأبحاث والتحريات أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن المنارة، والمتعلقة بسرقة من داخل سيارة، طالت مبلغا ماليا ووثائق خاصة بالناقلة، إذ مكنت الأبحاث والتحريات، من تشخيص هوية المشتبه فيهما وإيقاف أحدهما مساء الاثنين الماضي، علاوة على استرجاع جزء من المسروقات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة. وفي موضوع آخر، أوقفت مصالح الأمن بمراكش، شخصا يشتبه في تنفيذه عملية سرقة بالعنف، في حق فتاة، بالشارع العام.

وكشف مصدر مطلع ان عناصر الدائرة الأمنية 17، فتحت بحثا قضائيا بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في شأن السرقة المقرونة بالعنف تعرضت لها فتاة قاصر من قبل مجهول.

عادل بلقاضي (مراكش)