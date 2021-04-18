بقدر ما يجب على السلطات العمومية تعقب القفف الانتخابية ومطاردة السماسرة وتجار السياسة والعمل الحزبي، بقدر ما يجب الانتباه إلى الخيط الرفيع بين مبادرات التضامن والتكافل الاجتماعيين، وحملات انتخابية قبل الأوان.

إن الحكومة، وتحديدا وزارة الداخلية، لديها ما يكفي من إمكانيات ومعلومات وبنيات وموارد بشرية مدربة كي تميز بين الأشخاص الذين يتحركون في هذه الأوقات من السنة لتعبئة مواطنين للتصويت عليهم مقابل كميات هزيلة من الزيت والسكر والدقيق والمعجنات، وبين جمعيات وهيآت ومؤسسات بلا ربح مادي أو سياسي، عملها الأصلي هو تقديم المساعدة الدورية لعدد من الأشخاص في وضعية اجتماعية هشة.

التمييز بين العملين، مهم جدا لإعطاء المصداقية لعمل الحكومة، أولا في محاربة السلوكات والظواهر السلبية والطحالب التي تنبت على ضفاف الاستحقاقات السياسية، وثانيا لتثمين السلوك المدني والتطوعي الحامل لقيم التضامن والتكافل الاجتماعيين، وهو سلوك مطلوب في كل المجتمعات، ولا يشكل بديلا لأي مؤسسة أخرى.

يوسف الساكت