خبرة تورط رئيس تعاونية سكنية وأمين المال

متهمان بالنصب على 70 أسرة والتصرف في ملايين والعقار غير صالح للبناء

ورطت خبرة حسابية، رئيس سابق لتعاونية سكنية بخريبكة وأمين مالها، بعد أن أكدت وجود تلاعبات والتصرف بسوء نية في أزيد من 800 مليون خصصت لتمويل مشاريع شخصية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن قاضي التحقيق، أحال المستجدات المتضمنة في الخبرة على النيابة العامة من أجل إبداء ملتمسها بناء على هذه الوقائع الجديدة، وهناك احتمال صدور تعليمات باعتقال المتورطين.

وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة حسابية للتأكد من قيمة المبالغ المختلسة، وكلف خبيرا محلفا ببني ملال بإنجازها، قبل أن يتوصل بنتائجها منذ أيام، التي أظهرت مجموعة من الخروقات المالية التي تورط فيها رئيس التعاونية وأمين مالها السابقان، من بينها وجود مبالغ مالية متصرف فيها غير مبررة، وعدم تقديم أي وثائق تفيد أن المبالغ المختلسة سددت في أداء ثمن عقار التعاونية.

وتعود تفاصيل القضية، عندما أعلن المتهم الرئيسي عن تأسيس تعاونية للسكن في 2011، وقدم وعودا للعديد من المنخرطين بتسليمهم بقعهم في أقل من سنتين، وبعدها عقد اتفاقا مع مالك أرض فلاحية من أجل بيعها للتعاونية، قبل أن يقنعه بشغل منصب أمين مالها.

وأبرمت التعاونية وعدين للبيع مع أمين المال وعائلته لتفويت العقار للتعاونية، بعد عقد جموع عامة استثنائية مطعون فيها، لعدم احترامها النصاب القانوني، وخلالها تم تحديد ثمن العقار بشكل يتجاوز بكثير سعره الحقيقي.

وبعد سنوات من الانتظار، قرر المنخرطون تعيين مكتب جديد للتعاونية، بعد أن فشل الرئيس وأمين المال في الوفاء بالتزاماتهما، ليجد المكتب الجديد نفسه أمام دوامة من الخروقات والتلاعبات الخطيرة، بداية بإخفاء الوثائق الخاصة بالتعاونية وتعاقداتها وماليتها، واكتشاف أن العقار أرض فلاحية غير قابلة للبناء، بل الأكثر من ذلك أن عدد المنخرطين يتجاوز عدد البقع المحددة، ما يعني أن الرئيس وأمين المال تورطا في تفويت بقعة أرضية واحدة إلى أزيد من منخرط.

كما كشف المكتب الجديد أن المتهمين قاما بتأسيس شركة باسم والد الأول وابن الثاني، فوتت لها صفقة تهيئة وتجزيء العقار، قبل أن تتقدم بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار من أجل إقامة مشروع سكني في 2015.

وتبين للمنخرطين خلال الاطلاع على الوثائق، أن الرئيس هو صاحب أقل مساهمة في التعاونية، إذ سدد 5000 درهم فقط، في حين كان يجبرهم على أداء مبالغ تتراوح بين 15 مليونا و20، بحجة أنها واجب الانخراط، مع التهديد بتطبيق القانون في حقهم، إضافة إلى تورطه وأمين المال في عمليات سحب أموال التعاونية بشكل غير قانوني، قدرت قيمتها في أزيد من 800 مليون، ما زال مصيرها مجهولا إلى الآن.

مصطفى لطفي