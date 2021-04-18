“عمرة” تؤجل ملف بطولة السلة

غرفة التحكيم الرياضي ترجئ القضية إلى نهاية ماي

قررت غرفة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية المغربية تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من بعض الأندية، ضد قرار استئناف منافسات البطولة الوطنية في كرة السلة، إلى الأسبوع الأخير من ماي المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن تأجيل النظر في ملف بطولة السلة يعود إلى أن رئيس هيأة التحكيم التمس ذلك، بحكم أنه يستعد لإجراء عمرة، ولأن المحكمين الموجودين رفقته يستحيل عليهما التنقل من البيضاء إلى الرباط خلال رمضان، بالنظر إلى الظروف الصحية الصعبة، بسبب تفشي وباء «كورونا».

وقرر اتحاد طنجة لكرة السلة التجريح في أحد أعضاء هيأة التحكيم، المعين من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بسبب بته في ملف سابق للفريق لفائدة الجامعة نفسها، الشيء الذي دفعه إلى المطالبة باستبعاده من الهيأة، مع تقديم مجموعة من المعطيات، التي تزكي طلبه المذكور.

وترغب الأندية في وقف منافسات بطولة السلة، بسبب المشاكل التي رافقت انطلاقتها، بداية بعدم وجود نظام المنافسة مصادق عليه من قبل الجمع العام، ووجود مشاكل في النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة، إضافة إلى عدم وجود بروتوكول صحي معتمد من قبل السلطات.

وتواجه أندية السلة إكراهات عديدة في منافسات البطولة الوطنية، بسبب كثرة الاعتذارات والاعتراضات، إضافة إلى الضائقة المالية التي تمر بها.

صلاح الدين محسن