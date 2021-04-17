تفكيك شبكة للدعارة بتاهلة

تابعت النيابة العامة بتازة، صاحب منزل بحي المنظر الجميل بتاهلة، في حالة اعتقال بتهم “استغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص، مع علمه بأنه سيستعمل للدعارة والبغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق الدعارة”.

وأودع المتهم السجن المحلي مساء الاثنين الماضي، في انتظار محاكمته زوال 22 أبريل الجاري بعد تأجيل ذلك لتمكينه من إعداد دفاعه كما 3 أشخاص آخرين، بينهم فتاتان ضبطتا مع عشيقيهما في وضعية مخلة بالآداب بالشقة التي حجزت بها عوازل طبية ومناديل ورقية.

وأوقف المتهمون الذين توبعوا بجنحة الفساد، نحو السادسة والنصف، مساء السبت الماضي، من طرف دورية للدرك بتاهلة، بناء على معلومات توصلت بها بعد تشكي جيران حول فتحها من طرف صاحبها لاستقبال باغيات ومرافقيهن، مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب الخدمة.

حميد الأبيض (فاس)