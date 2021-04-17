توقيف مسؤولين بالسلطة المحلية لبوفكران

ذكرت مصادر عليمة، أنه تم توقيف خليفة باشا بوفكران وعون السلطة مؤقتا عن مزاولة مهامهما بسبب حادث انتحار الشاب (م. ر) شنقا بمقر سكناه بحي المنزه 3 بجماعة بوفكران ضواحي مكناس، كما تقرر تنقيل عنصرين من القوات المساعدة إلى ثكنة مكناس في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وشهدت بلدة بوفكران طيلة الأيام الثلاثة الماضية، تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، أمام مقر البلدية والقيادة شارك فيها حقوقيون، مرددين شعارات يعبرون فيها عن امتعاضهم وغضبهم لما تعرض له الشاب الهالك (م.ر) أربعيني بائع متجول، من ظلم وقهر واعتداء جسدي ولفظي، محملين مسؤولية انتحار الضحية للسلطة المحلية بترديد شعار “مصطفى مات مقتول، الخليفة هو المسؤول” .. “الشعب يريد إسقاط الحكرة” و”بالروح بالدم.. نفديك يا شهيد”، مطالبين من النيابة العامة فتح تحقيق شفاف ونزيه مع الأشخاص المتهمين من قبل الضحية في رسالة خطية جاء فيها بالحرف “قمتُ بعملية الانتحار بسبب الظلم الذي تعرضت له من قبل عون سلطة المقدم (ر.ب)، وخليفة الباشا، وعنصرين من القوات المساعدة، بعدما تعرضت للضرب داخل سيارة عون السلطة المقدم من طرف القوات المساعدة”.

حميد بن التهامي (مكناس)