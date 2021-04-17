تفكيك عصابة للسطو على الفيلات

مسؤولون ضمن الضحايا والجناة تسلقوا مساكن راقية بسلا للاستيلاء على أغراض ثمينة وأفرشة

حلت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، الأسبوع الماضي، لغز سرقة أفرشة منزلية وأجهزة إلكترونية من ثلاث فيلات بالمدينة، وأحالت الموقوف الرئيسي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالكسر والتسلق وإخفاء متحصل عليه من جناية .

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن من ضمن الضحايا مسؤولين بمؤسسات عمومية، استغل المتهم غيابهم، وعبث بمحتويات بيوتهم، واستولى على ما خف وزنه وغلا ثمنه.

وجرى حل لغز السرقات بعد أبحاث قادها رئيس الشرطة القضائية بمنطقة بطانة تابريكت، رفقة عناصره بشقيها الميداني والتقني، وأسفرت التحريات عن إيقاف المتورط الذي يتحدر من حي سهب القايد. واستنادا إلى المصدر ذاته توصلت مصالح الأمن في بداية الأمر بشكاية مالك فيلا حول تعرضها للسرقة من قبل مجهولين تسللوا إليها في غيابه رفقة أسرته وسطوا على أغراض نفيسة، وهو ما عاينته الشرطة القضائية أثناء تنقلها إليها رفقة الشرطة العلمية والتقنية التي رفعت بصمات وعينات بيولوجية بأماكن متفرقة من داخل الفيلا.

وبعد عملية ترصد من قبل الأمن دامت يومين، تمكنت الضابطة القضائية من إيقاف الفاعل الأساسي بحي الشيخ المفضل، كما أسفرت التحريات عن تحديد ثلاث فيلات مفروشة تمت سرقتها بطريقة احترافية دون كسر الأبواب، وذلك عن طريق التسلق.

والمثير في الملف، يضيف مصدر «الصباح» أن التحريات أثبتت أن الموقوف يمتهن جمع المتلاشيات بعربة مجرورة بحصان، واستغل رفقة شريكه خلو المنطقة من المارة واقتحما الفيلات واستوليا على ما بداخلها وتخلصا من المسروقات عن طريق إعادة بيعها، واستدعت الضابطة القضائية أصحاب الفيلات، واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، أكدوا تعرض مساكنهم للسرقات ليلا.

وعلمت «الصباح» أن ممثل النيابة العامة، بعد استنطاق الموقوف، أحال القضية على قاضي التحقيق قصد استنطاق العقل المدبر للعمليات في تهم تتعلق بالسرقات بالكسر والتسلق وإخفاء متحصل عليه من جناية وأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بالجماعة القروية السهول. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الصباح» استرجع ضحايا بعض المسروقات بعد الوصول إلى هوية الفاعل الأساسي في الجرائم المرتكبة، ويستمر البحث عن شركائه بعد تحرير مذكرات بحث في حقهم.

عبدالحليم

لعريبي