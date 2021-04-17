إيقاف مبحوث عنه بـ 30 مذكرة بحث

المشتبه فيه كان ينجو من كمائن كانت توضع له

أوقفت عناصر أمنية بأزيلال مشتبها فيه صدرت في حقه أكثر من ثلاثين مذكرة بحث وطنية، بعدما محاصرته وشل حركته، ليتم نقله للمستشفى بعد اتخاذ تدابير وقائية لتلقي العلاجات من إصابات لحقته عندما كان هاربا بين الحقول مستعملا مهاراته في التخفي والتمويه على مطارديه.

ولم تنته مطاردته التي شهدت استنفارا أمنيا بأزيلال، من أجل القبض على أحد أخطر المطلوبين للعدالة المبحوث عنهم وطنيا، إلا بعد تصفيده رغم مقاومته العنيفة لرجال الأمن الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إيقافه، بعد أن استطاع بدرايته الواسعة بأساليب التخفي والمراوغة أن ينجو من كمائن كانت توضع له، وكان ينجو منها في كل مرة، ليعيد مغامراته الإجرامية وترويج المخدرات رغم علمه أنه مراقب من قبل رجال الأمن الذين ظلوا ينتظرون الفرصة السانحة لوضع حد لهروبه.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر أمنية مدربة بأزيلال، تلقت معلومات برصد المشتبه الذي كان يتحرك في أحد الأحياء، ويربط اتصالات مشبوهة مع آخرين يعتقد أنه ينتمون إلى أفراد شبكته، وظل مطاردوه يتعقبون خطواته في انتظار فرصة مباغتته، وصدرت أوامر بالتدخل بعد ولوجه منزلا بالمدينة، لتتم محاصرته ومطالبته بتسليم نفسه، لكن ثقته الزائدة في نفسه دفعته لركوب مغامرة جديدة مع رجال الأمن الذين ظل يستخف بتدخلاتهم.

وبعد أن استجمع قواه، قفز من سطح المنزل، وفرَّ بين الحقول المجاورة رغم إصابته في ساقه، لكن يقظة رجال الأمن حالت دون هروبه، سيما أنهم يدركون أنه عنصر خطير، ولم يفسحوا له مجال فرصة الهروب مسافات أكبر، وتمكنوا بعد مطاردة هوليودية من محاصرته وشل حركته وتصفيده.

ونظرا لإصابته البالغة، تم نقل الموقوف إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات، بعد التأكد من بعض المعلومات في انتظار تشافيه من الإصابة، وتقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، سيما أن عدد مذكرات البحث الصادرة في حقه بلغت ما يفوق 30مذكرة وطنية تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح والاحتجاز واستعمال الاسلحة البيضاء وغيرها من التهم الخطيرة.

ونظرا لصعوبة التدخل الأمني وما يستتبعه من احترازات، أشرف والي الأمن عبد العزيز زرعة رئيس المنطقة الأمنية بأزيلال شخصيا على العملية التي شارك فيها عدد كبير من عناصر الشرطة القضائية وفرقة الصقور، وفرق أخرى بالمنطقة الأمنية.

وخلف خبر إيقاف المشتبه فيه ارتياحا كبيرا لدى سكان أزيلال ومنهم وأن المبحوث عنه كان معروفا باعتداءاته المتكررة على المواطنين، وبأفعاله الإجرامية الخطيرة في حق الضحايا سيما الفتيات اللواتي كن يواجهن بعنف لا مثيل له من قبله، وكان يستولي على ما بحوزتهن.

سعيد فالق (بني ملال)