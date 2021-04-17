تدنى مستوى الثقة في الأحزاب السياسية، وتراجعت نسبة المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، حتى في عز الحراك الشعبي، الذي منح المغاربة “دستورا ثوريا”. وعوض أن يغير الفاعلون الحزبيون طريقة اشتغالهم، ويقترحوا حلولا عملية لحل مشاكل المواطنين، عادوا إلى إنتاج سلوكات مشينة تضرب في الصميم الممارسة الديمقراطية.

وبدل أن يكرر زعماء وقادة الأحزاب، على مسامع المواطنين، خطاب تأهيل المقاولة، والمدرسة، والرياضة، وباقي القطاعات، من صحة وطب، وهندسة، ومسرح وسينما، عليهم أن يقوموا بتأهيل الأحزاب السياسية والقطع مع المحسوبية والزبونية، و”بيع وشراء” التزكيات، وإنهاء “الترحال”، أو “اختطاف” “الكائنات الانتخابية” التي تحقق الفوز بسهولة، بغض النظر عن فساد ذمتها المالية، من عدمه.

وسمح زعماء الأحزاب وقادتها بالترحال “العشوائي” بين كل ألوان الطيف الحزبي، بخلط أوراق “الأغلبيات”، التي دبرت المجالس الترابية المنتخبة، أو الشأن الحكومي، بخطاب المعارضة، ومهاجمة الحصيلة، ما يعني تشجيع “العبث السياسي”، الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات.

أ . أ