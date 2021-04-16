أبو النعيم يعود إليكم من جديد

الشيخ السلفي يقصف الهيأة القضائية بعد مغادرته السجن ويشترط الشريعة لمحاكمته

أبشروا عشاق الفرجة و”الشو”، فأبو النعيم عاد إليكم من جديد… هي سنة من الغياب، افتقدنا فيها صراخ الشيخ السلفي ووعيده، الذي كان جزءا من مغرب آخر تحلم فيه فئة بإقامة دولة الشريعة على الطريقة “الداعشية”، وها هو يطل علينا بطلعته الهادئة والوديعة.

الشيخ أبو النعيم، بعد أسابيع على إطلاق سراحه، يبدو أن جدران السجن، لم تزده إلا تصلبا وتشددا، كما أن حباله الصوتية استراحت من الزعيق، لتنطلق مجددا، وبنبرة أقوى، بالويل والثبور، لتضرب في الصميم الفلسفة العقابية للسجون وجدواها، ما دام السجناء يخرجون أكثر إصرارا على مواقفهم وأخطائهم.

ويبدو أيضا أن أبا النعيم لم يستوعب بعد، حتى السبب الذي دخل من أجله السجن، وكيف يستوعب ذلك، وهو ما زال مصرا على إركاع الواقع، وكل شيء، لمنظوره الخاص للحياة وللشريعة، كما يجب أن تطبق؟

وجاء الدور هذه المرة على الهيأة القضائية، التي بتت في قضيته وأدين بسنة حبسا نافذا بعد أن بسط رداءه التكفيري على البلد برمته، وأخرج المؤسسات من الملة، فقط لأن مسؤوليها اتخذوا قرارا بإغلاق المساجد، بعد استشراء وباء كورونا الذي شكك، حينها، في وجوده، بل ربطه بنظرية المؤامرة وخلطه بكلام كبير عن الصين وأمريكا وتمرير صفقة القرن.

وبمنطق أبي النعيم، في خرجته الإعلامية عبر شريط فيديو من خلال صفحته الخاصة في “فيسبوك”، فإن شيخا مثله لا يجب أن يحاكم إلا بالشريعة، ولتذهب القوانين إلى الجحيم، وليرمى القضاة على قارعة الطريق، فيجلس بدلهم الفقهاء فيترأسوا المجالس الشرعية على الطريقة “الداعشية”، ويعيدوا بنا آلة الزمن قرونا إلى الوراء، حتى نجاري الشيخ وأتباعه في نكوصه وتقهقره. وهكذا لم يتورع الشيخ السلفي عن نعت القاضي الذي نطق بالحكم في حقه بـ “الجاهل”، فقط لأنه لم يحتكم إلى الشرع، أو من المفروض أن يلم به ليصدر أحكامه، بدل الاحتكام إلى القوانين التي يسير بها البلد، لأن أبا النعيم لا يؤمن بها وليس من حق أحد أن يحاكمه بها.

ويمضي أبو النعيم في مهاتراته وهو يشترط أن تكون الهيأة القضائية والنيابة العامة لهما علاقة بالعلوم الشرعية، حتى تمكن محاكمته، وكأننا في إحدى ولايات داغستان أو الرقة، وهو الأمر الذي ظل يصر على تأكيده بأنه لا يعرف غير الشريعة، التي يختبئ خلفها لإمطار مخالفيه بوصفات جاهزة للتكفير وممارسة الإرهاب المعنوي والتحريض على من يشاء باسم الدين.

عزيز المجدوب