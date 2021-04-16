رباح: الداخلية تعرقل التنمية

يمارس حزب العدالة والتنمية ضغطا رهيبا على القضاء، من أجل ثنيه عن النطق بالحقيقة في ملفات فساد، يتابع فيها العديد من “كبار” منتخبي “المصباح”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومستشارون.

ولم تضع قيادة العدالة والتنمية مسافة بينها، وبين محاكم جرائم الأموال، التي تنظر في ملفات فساد تورط فيها منتخبون من الحزب الأغلبي، بناء على تقارير وأبحاث ماراثونية، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عهد الوالي زينب العدوي، وقضاة المجالس الجهوية للقضاء.

ولم تتردد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في إعلان مساندتها لأعضاء الحزب، من منتخبين ورؤساء جماعات في جهة درعة تافيلالت، في وجه من قالوا إنها تضييقات، واستهداف يتعرضون له، دون أن تنتظر الكلمة الفصل من قبل القضاء.

وقرأ مهتمون يتابعون ملفات فساد منتخبي العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني، ومعه أعضاء الأمانة العامة، لا يؤمنون بالسلطة القضائية، وأن ما يقع لإخوانهم المنتخبين مجرد “تصفية حسابات” ذات طابع انتقامي، يقودها بعض الولاة والعمال، تماما كما يحدث مع الوالي بوشعاب يحضيه.

وقال عزيز رباح، عضو الأمانة العامة، وموفدها إلى إقليم الرشيدية، أخيرا، في خروج إعلامي، إن “هذه الزيارة لمساندة إخوانه المنتخبين، وخاصة الرؤساء ولدعمهم في كل ما يتعلق بالإحالة على المحاكم، خاصة قبيل الانتخابات، والتي حسب ما ثبت أن فيها كثيرا من الانتقائية”.

وأقر رباح الذي يعيش تيهانا بخصوص تجديد ترشيحه من عدمه في القنيطرة، أن إخوانه الذين يسيرون الجماعات، هم “منزهون عن خيانة الأمانة، ومنزهون عن خيانة القيام بالواجب”.

وشدد رباح على أن الأمانة العامة للحزب “مقتنعة أن إخوانها يقومون بواجبهم في إطار التنمية وفي إطار احترام القانون، وأنه لا داعي لأن تكون هذه الإحالات، وفي هذا الزمن الأخير المتبقي من هذه الولاية، متمنيا أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار”.

واتهم رباح الذي يرأس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، الداخلية بـ”عرقلة” عجلة التنمية من خلال عدم مصادقتها على الميزانيات بإقليم الرشيدية، معتبرا ذلك استهدافا للجماعات التي يسيرها منتخبو حزبه.

وعكس ما يعتقد قياديون في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونواب من فريقه النيابي، تقول مصادر مقربة من مطبخ الداخلية، فإن زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية سابقا، لم يكن يحكمها على الإطلاق أي انتقام، عندما قررت إيفاد لجان تفتيش إلى جماعات يرأسها منتخبون من العدالة والتنمية.

وقالت المصادر نفسها إن ما ردده قادة ووزراء نواب من “بيجيدي” في حق وزارة الداخلية، مجرد تخيلات، بعيدة عن الحقيقة، وأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، لم تكن يوما أداة للانتقام، بل وسيلة للتفتيش والمراقبة، في سياق الرفع من منسوب الحكامة الجيدة التي يطالب بها حزب العدالة والتنمية”، مضيفة: هل أصبح تفتيش المجالس والمقاطعات التي يرأسها نشطاء “المصباح” خطا أحمر؟

عبد الله الكوزي