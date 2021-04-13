برقية تهنئة من ولي عهد الكويت للملك بمناسبة رمضان

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي مع إطلالة هلال شهر رمضان المبارك أن أبعث لجلالتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، داعيا الله العلي القدير أن يعيد أمثال هذا الشهر الفضيل عليكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وعلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالرفعة والسؤدد”.

(ومع)