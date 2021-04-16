الجيش يتحرك لتمديد عقود لاعبيه

يفاوض الداودي وتونغارا وفاندربروك يطلب تعزيزات

علمت «الصباح» أن الجيش الملكي قرر فتح باب المفاوضات، لتمديد عقود أبرز لاعبيه، الذين سينهون ارتباطاتهم به في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن سفين فاندربروك، مدرب الفريق، حدد لائحة بأسماء لاعبين يرغب في الاحتفاظ بهم لمواسم إضافية، أبرزهم جلال الداودي، المعار من الرائد السعودي، والمالي بوبكار تونغارا.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الجيش تعتزم فتح باب المفاوضات مع الفريق السعودي، من أجل الاحتفاظ بالداودي، لسنوات إضافية، لقيمته وحضوره الجيد في أغلب المباريات، كما يراهن عليه فاندربروك لبناء فريق متكامل.

وعبر الداودي في تصريحات صحافية عن رغبته في البقاء أطول فترة ممكنة، مبديا ارتياحه للأجواء بالفريق، واقتناعه بالعمل الذي يقوم به فاندربروك، منذ التحاقه بالطاقم التقني، خلفا للمدرب عبد الرحيم طالب.

وعلمت «الصباح» أن الجيش لا ينوي التفريط في تونغارا، بعد تألقه في المباريات الأخيرة تحت قيادة المدرب البلجيكي، وينتظر أن يشرع في التفاوض معه لتمديد عقده لسنتين على الأقل.

ويرفض فاندربروك تحديد لائحة المغادرين في مرحلة الانتقالات الصيفية، تفاديا لتشتيت تركيز اللاعبين، خصوصا بعد صحوة الفريق في المباريات الأخيرة.

وأفاد مصدر مطلع أن لائحة المغادرين ستكون محدودة، طالما أن المدرب لا يريد القيام بانتدابات واسعة، إذ ينتظر أن يحدد سقفـــها في ثلاثة لاعبين، أو أربعة.

عيسى الكامحي