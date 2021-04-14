“البيوت أسرار” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل التلفزيوني الجديد “البيوت أسرار”.

ويجمع المسلسل الجديد، الكثير من الأسماء، من بينها محمد خيي وسعيدة باعدي وسعيد باي، وعادل أبا تراب وثريا العلوي، وهاجر مصدوقي وسلوى زهران، إلى جانب فاتي جمالي، علما أنه من إخراج علاء أكعبون، فيما تكلفت بكتابة السيناريو سعيدة باعدي وشقيقتها حفيظة.

وتدور أحداث المسلسل الجديد، الذي يعد من الأعمال الدرامية الاجتماعية، حول مجموعة من الأسرار والحكايات لعائلات مغربية، علما أن الطابع الذي يغلب على المسلسل هو التشويق و”تمغرابيت”.

يشار إلى أن سعيدة باعدي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي سنة 1993 ومن بين أشهر أعمالها التلفزيونية “سرب الحمام” و”السراب”.

وأطلت باعدي، أخيرا، على جمهورها، من خلال مسلسل يحمل عنوان “هاينة” ، وهو العمل الذي حظي بنسب مشاهدة مهمة، حسب الأرقام المعلن عنها.

إ.ر