التحقيق في فيديو اعتداء على عطار

صاحب المحل يؤكد أن قائد المنطقة استولى على سلع بمبلغ ثلاثين ألف درهم

فضح شريط فيديو اعتداء قائد بالمقاطعة 58 التابعة لعمالة مقاطعة ابن مسيك بالبيضاء، على محل عطارة، بقيسارية سباتة، والعبث بمواد معروضة به، رغم محاولة شخص ثان بزي مدني ثنيه عن ذلك، ليتبن أنه عون سلطة كان يرافقه في جولته، وتضمن الفيديو إشارة إلى أن القائد لديه مشاكل مع صاحب المحل ويحضر بين الفينة والأخرى، لاستفزازه.

وأفادت مصادر «الصباح» أن مقدم الحي الذي يوجد به المحل، استدعي من قبل المصلحة الولائية للشرطة للاستماع إليه، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت بحثا في الموضوع، خاصة بعد خروج صاحب لمحل في شريط ثان يتهم فيه القائد بتبديد سلع وحجزها، تبلغ قيمتها حسب ما ذكره في الشريط 30 ألف درهم.

وأكد صاحب المحل أن يوم الواقعة على الساعة الثامنة والنصف صباحا حضر القائد برفقة ستة أشخاص، وأنه وضع رهن إشارته رخص المحل واستغلال الحيز أمام المحل ، واستغلال «الباش»، غير أن القائد حسب تصريح صاحب المحل في شريط الفيديو لم يعر ذلك أي اهتمام وخاطبه « هادوك سير تبخر بهم …»، وشرع في تحميل السلع في سيارة الخدمة، إلى ان امتلأت، وبعدها ولج «المقدم» حسب تصريح صاحب المحل إلى الداخل وأخرج أربعة أكياس كبيرة من السلع، تبلغ قيمتها ما مجموعه 30 ألف درهم. وأورد صاحب المحل أنه عندما يتوجه إلى القائد لسؤاله عن مصير السلع التي تم حجزها يخبره أنه قام بتسليمها إلى الخيرية, دون أن يدلي بأي وثيقة تثبت ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيقوم بمتابعته. ولم تخف مصادر «الصباح» أن تكون وزارة الداخلية قد فتحت بحثا إداريا في الواقعة التي توثق ما قام به القائد.

كريمة مصلي