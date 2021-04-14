الانتخابات … تفاقـم بـؤر الفشـل

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، حول الانتخابات المرتقبة، أن 60 في المائة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، مقابل 11.5 في المائة فقط عبروا عن ثقتهم فيها.

وتواجه الدولة والأحزاب في الطريق إلى المحطة الانتخابية المقبلة، تحدي كيفية رفع مؤشرات ثقة المواطنين في السياسة وهيآت الوساطة، سيما في ظل وجود أزمة ثقة في العملية الانتخابية، إذ رغم مقتضيات الدستور والقوانين المنظّمة للحياة الحزبية، لم تتمكن الأحزاب من القطع مع ممارسات الماضي، وما زال الواقع السياسي يتميز بتغليب المصالح الشخصية، وعدم القدرة على القيام بالأدوار الدستورية، المتمثلة في تأطير المواطنين وتكوينهم، ما ضرب منسوب الإقبال على صناديق الاقتراع.

وسجل الاستطلاع أن 42 في المائة من الأشخاص، الذين شملهم الاستطلاع أكدوا درايتهم التامة بالأحزاب السياسية وبرامجها وتوجهاتها، بينما سجل 25.3 في المائة أن درايتهم متوسطة، بينما قال 10.3 في المائة إنهم ليس لديهم أي معلومات حولها، إضافة إلى أن أكثر من 90 في المائة من المستجوبين قالوا إنهم لن يصوتوا خلال الانتخابات لمرشح ما، لأنه ذكر أو أنثى، أو لأنه شاب أو شيخ، في مقابل 6.2 في المائة ساندوا فكرة استحضار الجنس والسن خلال العملية الانتخابية.

ولم يغب تأثير المال والامتيازات على المؤشرات السلبية المرصودة من قبل الاستطلاع، الذي أكدت فيه 81.3 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع، أن المال يؤثر وبقوة في النتائج، مقابل 16.2 في المائة رأوا أن له تأثيرا محدودا، في حين اعتبر 2.5 في المائة أن المال والامتيازات لم تعد تؤثر في نتائج الانتخابات، إذ أبدى 83 في المائة، بخصوص بؤر فشل الأحزاب تطلعهم إلى تحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، فيما عبر 79 في المائة عن تطلعهم إلى تحسين المنظومة الصحية، و77.6 في المائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر.

وتلقت الأحزاب نيران المستجوبين، خاصة الحزب، الذي اتهم بتوظيف التدين لاستقطاب المصوتين خلال المحطات الانتخابية السابقة، إذ بينت نتائج الاستطلاع الذي شمل 875 شخصا، أن 82.4 في المائة من العينة قالت إن التدين لا يعتبر معياراً لاختيار الحزب، في حين اعتبر 11 في المائة أنه أساسي في اختيارهم، ولم يحدد 5 في المائة من العينة أي موقف بخصوص سؤال قابليتهم لاختيار الحزب السياسي، بناء على معيار التدين.

وطالب 74.4 في المائة من المستجوبين بمنح فرص شغل جديدة، فيما أبدى 64 في المائة من العينة عن تطلعهم لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، والاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءاته الإبداعية في مختلف المجالات، في حين اعتبر 60.2 في المائة أن اللائحة الوطنية للشباب ريع سياسي، مقابل 24 في المائة رأوا فيها مكسبا سياسيا للشباب، بينما لم يحدد 15.7 في المائة أي موقف منها.

ياسين قُطيب