الجامعة تواصل التخلص من أطر أوشن

فسخت عقد أدريان مدرب الحراس وأطر التكوين تنتظر دورها

التحق الفرنسي أدريان تاكر، مدرب الحراس بالإدارة التقنية الوطنية، بركب الأطر التقنية، المستغنى عنها، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد فسخ العقد الذي يربطها بها.

وعلمت «الصباح»، أن تاكر بات سادس إطار تستغني عنه جامعة الكرة في الآونة الأخيرة، بعد أن فسخت عقود طارق مخناس، مدرب منتخب أقل من 15 سنة، ومساعده رشيد روكي، والإسباني سيرجيز بيرناس، مدرب منتخب أقل من 17 سنة، ومساعده بدر القادوري، إضافة إلى الأمريكية كيلي ليندسي، المسؤولة عن كرة القدم النسوية.

وتواصل جامعة الكرة استبعادها للأطر، التي عينها الويلزي روبيرتس أوشن، إذ لم تتبق إلا بعض الأطر المشرفة على التكوين، التي تنتظر دورها في الإقالة، بعد تعيين المغربي محمد الخراز، الذي شرع فعليا في مباشرة عمله على رأس مديرية التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، في الوقت الذي بات فتحي جمال، أول مدير تقني للمنتخبات الوطنية الصغرى.

وينتظر أن يعمل فتحي جمال على تعيين مدربي المنتخبات الصغرى، في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد فسخ عقود مدربي منتخبي أقل من 15 سنة وأقل من 17، إضافة إلى مساعديهما، في الوقت الذي يحتفظ فيه بزكريا عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة. واضطرت جامعة الكرة إلى استبعاد أربع أطر، من تتبع دوري أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم والفتح الرياضي، لفئتي الفتيان والشباب، وطلبت منهم عدم الالتحاق بالإدارة التقنية الوطنية.

صلاح الدين محسن ون. ك