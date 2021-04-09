البيضاء..افتتاح موقع جديد للمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات

تم، اليوم الجمعة، افتتاح موقع جديد للمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات “CETIEV 2.0” بمركب المراكز التقنية الصناعية بالبيضاء.

الموقع الجديد الممتد على مساحة 3700 متر مربع، والذي أحدثته مجموعة Stellantis، (PSA سابقا)، والمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات، سينجز لأول مرة في المغرب، تجارب فيزيائية ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقق من شروط السلامة، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج، ويتعلق الأمر بالأخص بالتجارب الكهربائية والالكترونية والميكاترونية والصوتية والاهتزازية، علاوة على تحاليل تجميع السيارات.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي أن “هذا الموقع الجديد يسهم بشكل كبير في تنمية البحث والتطوير لقطاع السيارات بالمغرب، ويعزز ارتقاء الكفاءات النوعية للمركز” ، مضيفا أن هذا المشروع “يؤكد التزام مجموعة Stellantis بدعم التقدم التقني والتكنولوجي لقطاع السيارات بالمغرب”.

وأضاف أن الموقع، الذي يضم مختبرات وأوراش ومكاتب وفضاءات للملتقيات والتكوين، يشغل حاليا 100 مهندس، ويتوفر على منصات ومنشآت تقنية ذات تكنولوجية عالية.

(ومع)