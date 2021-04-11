الوداد يهرب

فوز ثامن على حساب وادي زم والصحابي يفشل في أول اختبار

قاد صلاح الدين السعيدي، الوداد الرياضي، لتحقيق فوز جديد على سريع وادي زم بهدف لصفر، خلال المباراة، التي أقيمت أول أمس (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 11 من بطولة القسم الأول.

وسجل السعيدي هدف الوداد في الدقيقة 37، من ركنية نفذها الليبي مؤيد اللافي، ليسجل أول أهدافه هذا الموسم في البطولة.

وأصبح السعيدي مختصا في التسجيل بملعب الفوسفاط بخريبكة، إذ منح في دجنبر الماضي ورقة التأهل إلى دور ثمن نهاية كأس العرش، أمام أولمبيك خريبكة، بهدف سجله قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

وحاول أيوب الكعبي مقاومة الإصابة في الركبة، من أجل مواصلة المباراة، لكنه أرغم على المغادرة، تاركا المهمة لأيمن الحسوني، في الدقيقة 65.

واعتمد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، في الأنفاس الأخيرة، على عبد الله حيمود مكان مؤيد اللافي، ومحمد الوردي الذي عوض سايمون مسوفا، ما جعلهما يعبران عن سعادتهما بخوض أول مباراة مع الوداد في البطولة.

واندفع السريع في الجولة الثانية، وكان قريبا من العودة في النتيجة، إذ قام بعدة محاولات، وهدد مرمى أحمد رضا التكناوتي، كما انتعش الفريق بالتغييرات التي قام بها فؤاد الصحابي.

وأخفق السريع للمرة السادسة في انتزاع الفوز بملعب الفوسفاط بخريبكة، إذ حصد هزيمته الثالثة بالميدان، مقابل ثلاثة تعادلات.

ونجح الوداد في العودة برابع فوز من خارج الملعب، من ست مباريات خاضها بعيدا عن ملعب محمد الخامس، مقابل تعادل، وهزيمة أمام أولمبيك آسفي، ما جعله يوسع الفارق عن الرجاء الرياضي إلى ست نقط، وبات يتوفر على 25 نقطة مع مباراة ناقصة أمام بركان.

بالمقابل، بقي سريع وادي زم في الرتبة ما قبل الأخيرة، برصيد ثماني نقاط، إذ لم يحقق سوى فوز واحد، من أصل 11 مباراة.

تصريحات

الصحابي: لعبنا أمام خصمين

أكد فؤاد الصحابي، مدرب سريع وادي زم، أن فريقه لعب أمام خصمين في مباراة كانت صعبة للطرفين، إذ يتجلى الأول في قوة الوداد الرياضي واحدا من أحسن الفرق الإفريقية بعناصره وتجربته، وأيضا الغيابات المؤثرة.

وأضاف الصحابي في تصريح بعد المباراة، أن الخصم الحقيقي تجلى في غياب ثلاثة لاعبين طردوا بأكادير، وهم مراد حيبور وحمزة حجي وسفيان حريس، وإصابة لاعبين مهمين، المهدي مفضل وإبراهيم البحري في التداريب. وتابع «أنا راض عن العطاء الذي قدمه البدلاء، إذ قدموا مباراة كبيرة، مرفوقة بالندية، وكان بإمكانهم التسجيل في أكثر من مناسبة هدف التعادل، وأعتقد أن أقل ما كنا نستحقه التعادل».

وأضاف الصحابي أنه الوقت مازال أمام سريع وادي زم من أجل ضمان البقاء، إذ أن كل الآليات متوفرة لتحقيق الهدف المنشود، خاصة بعد استرجاع المطرودين والمصابين، إذ سيقول الفريق كلمته في البطولة.

البنزرتي: الحديث عن الصدارة سابق لأوانه

اعتبر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، أن الحديث عن الهروب في الصدارة، سابق لأوانه، ما دام مشوار البطولة طويلا، لذا فإنه لن يتكلم عنها، بقدر ما حذر لاعبيه من السريع الذي كان ممتازا، وقدم مردودا طيبا.

وأضاف البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أن الوداد يلعب مباراة بمباراة في البطولة، ويطالب اللاعبين بالظفر بثلاث نقاط فيها، وهو ما تحقق أمام السريع الذي لعب معه بحذر، لأن مثل هذه المباريات صعبة، إلى درجة أنه كان متخوفا منها.

وتابع البنزرتي، «لم يسعفنا الحظ في تسجيل الهدف الثاني، لأننا كنا حذرين من تلقي هدف التعادل، عموما أشيد بالعطاء الذي قدمه الفريقان في المباراة، التي منحت ثلاث نقط مهمة للوداد».

عبد العزيز خمال (خريبكة)