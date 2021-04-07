إصدار سندات للخزينة بمبلغ مليار درهم عن طريق المناقصة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 1 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 6ر6 ملايير درهم، خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت أمس الثلاثاء.

وأوضحت المديرية،في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة سنتين ،تم إصدارها بمبلغ 1 مليار درهم ، بمعدل فائدة 1,729 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 12 أبريل الجاري .

(و م ع)