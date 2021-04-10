“سراب” إنتاج اللقاح الصيني

حرب اللقاحات بين المختبرات العالمية فوتت على «سوطيما» تصنيعه بالبيضاء ومصدر مطلع: المال هو المتحكم في التوزيع والإنتاج

دخل المغرب سباق البحث عن لقاء لفيروس كورونا المستجد منذ ثمانية أشهر، عندما وقع اتفاقية شراكة وتعاون مع المختبر الصيني “سينوفارم”، بغرض إشراكه في التجارب السريرية مرحلة أولى، قبل المصادقة على إنتاجه في مرحلة ثانية.

ورغم أن الصين أوفدت فريقا من الباحثين إلى المغرب، للتنسيق معهم في التجاريب السريرية، التي أجريت لاختبار اللقاحات، تلتها زيارة مماثلة إلى مختبرات “سوطيما” في البيضاء، للوقوف على التجهيزات الطبية، قبل منحه الضوء الأخضر لإنتاج اللقاح، فإن كل هذه الوعود ذهبت سدى.

وشارك المغرب في التجارب السريرية، حتى يكون ضمن الأوائل، الذين سيضمنون حصولهم على لقاح “سينوفارم”، وإنتاجه، ثم توزيعه إلى مختلف البلدان الإفريقية، وفق الاتفاق المسبق بين المختبرين “سينوفارم” و”سوطيما”.

وكشف مصدر مطلع، أن الصين تنصلت من اتفاقها، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج اللقاح بمختبرات “سوطيما”، مشيرا إلى أن كل الترتيبات اتخذت للشروع في هذه العملية في فبراير ومارس الماضيين، قبل أن تصبح هذه الاتفاقية في مهب الريح.

وعزا المصدر نفسه أسباب هذا التراجع، غير المتوقع، إلى سعي الصين و”سينوفارم” إلى جني أرباح طائلة من إنتاجه في المختبرات الصينية لأطول فترة ممكنة، قبل بيع رخصة تصنيعه لبلدان أخرى.

واعتبر مصدر “الصباح” أن تنصل الصين من إنتاج اللقاح بالمغرب، يأتي ضمن إستراتيجيتها في كسب معركة اللقاحات، وجني الأموال الطائلة، ومحاولة ترجيح كفتها بين البلدان المصنعة، خاصة أمريكا وبريطانيا وألمانيا وروسيا، مؤكدا أن مقولة “اللقاح سيصبح منفعة عامة وستستفيد منه الدول الغنية والفقيرة على حد سواء دون تمييز، مجرد شعارات واهية لا غير، وتابع “المال هو ما أصبح يتحكم في تصنيع اللقاح وتوزيعه”.

ولم يشكل المغرب الاستثناء، بعد تنكر الصين لوعودها، بل وجدت بلدان أوربية نفسها خارج سباق التصنيف رغم توفرها على أجود المختبرات الطبية المصنعة لمختلف أنواع اللقاحات والأدوية، الأمر الذي يؤكد أن حرب اللقاح اندلعت منذ فترة رغم الأزمة.

من ناحية ثانية، يتساءل المغاربة عن جدوى المشاركة في التجارب السريرية إذا لم يكن المواطن المغربي من الأوائل المفترض استفادتهم من اللقاح، كما يستغربون خلفيات الزيارة السرية، التي قام بها خبراء صينيون إلى مختبر “سوطيما” ببوسكورة، ضاحية البيضاء، تمهيدا لإنتاج اللقاح، قبل التراجع عن ذلك بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، علما أن هذه الزيارة جاءت في سياق تفعيل اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني “سينوفارم”، بغرض إشراك المغرب في الاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد التجارب السريرية.

وسبق لخالد أيت الطالب، وزير الصحة، التأكيد في تصريحات صحافية سابقة أن المغاربة سيكونون من الأوائل، الذين سيتلقون التلقيح، وأن المغرب سيتمكن من إنتاج اللقاح قريبا.

عيسى الكامحي