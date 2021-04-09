سقوط مروج كوكايين بمراكش

وضعت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حدا لنشاط مهاجر يتحدر من إحدى دول إفريقيا، جنوب الصحراء، ينشط في ترويج المخدرات الصلبة.

وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المعني بالأمر جاء إثر كمين أمني، على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والأمير مولاي رشيد، إذ عثر بحوزته لحظة إيقافه على 60 لفافة من مخدر الكوكايين، أقرّ أنه يتحوز بها بغرض ترويجها. وجرى بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، الانتقال إلى محل سكن الموقوف، حيث جرى حجز كمية إضافية من المخدر نفسه، ليكون الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة، حوالي 45 غراما، كما شمل الحجز أيضا دراجة نارية، كان يمتطيها الموقوف لحظة إيقافه.

وجرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث والتقديم، فيما يبقى البحث متواصلا، من أجل الوصول لشركاء آخرين محتملين على صلة بالقضية.

عادل بلقاضي (مراكش)