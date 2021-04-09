“لا لشهوة الخلود” يهز “بيجيدي”

أصحاب “الهاشتاغ” يرفضون المعمرين في المناصب وشباب أحزاب أخرى يعممون الشعار

انتقد قياديون في العدالة والتنمية، قرار المجلس الوطني للحزب بالتصويت ضد حصر الترشيح للبرلمان والمناصب الوزارية في ولايتين، وأطلقوا “هاشتاغ”، “لا لشهوة الخلود والترشح اللامحدود”.

وقالت مصادر “الصباح” إن شبابا في أحزاب أخرى سيعممون هذا الشعار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ضد المعمرين و”الكائنات الانتخابية” التي نشطت ظاهرة الترحال الحزبي، وتسببت في إعاقة الديمقراطية المغربية.

وعبرت خديجة أبلاضي، البرلمانية السابقة لـ “بيجيدي”، عن رفضها عدم حصر الولايات البرلمانية، قائلة إن “الانتداب البرلماني لأكثر من ولايتين، فيه إقبار لمشاركة الشباب في صنع القرار السياسي”. وانتقد هشام الأحرش، المستشار الجماعي عن جماعة الرباط، بدوره عدم حصر ولايات الترشح في اثنتين، قائلا ” للمجلس الوطني للعدالة والتنمية الحق في التصويت على قرار عدم حصر ولايات الترشح في اثنتين، أما عبد ربه فقد قرر غير ذلك”، منتقدا التشبث بالمناصب في حزبه، وفي كل الأحزاب المغربية. وكتب المستشار الجماعي، عبد المنعم بيدوري، في تدوينة له على “فيسبوك”، إن الإبقاء على مسطرة “لا نوليها من طلبها”، وتبقى بموجبها خالدا في البرلمان، “استغلال سيء للدين واستغفال للأعضاء”.

وانتقد علي فاضلي، بدوره عدم التصويت لصالح مقترح حصر الترشح في ولايتين، قائلا “التمديد لبنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب حرام حراما مغلظا، وهو تكريس للشخصنة والقداسة في الحزب، أما أن تستمر برلمانيا لأزيد من عشرين سنة، ووزيرا لأزيد من عشر سنوات، وأن تجمع بين عدة مهام حزبية ونقابية وانتدابية، وأن تكون عضوا في الأمانة العامة منذ تأسيس الحزب، فهذا جائز ولا حرج فيه وصاحبه مأجور، بسبب كثرة مهامه ومسؤولياته!!”.

واعتبر مصطفى الفرجاني، عضو المجلس الوطني، أن “احتكار الانتدابات من قبل كتلة بعينها يعمق حالة من التباعد، والتنافر بين فئات المناضلين”.

من جهته، قال أنس الحيوني، المسؤول السابق لفرع “بيجيدي” بألمانيا، “إن ما جرى يعود إلى الهيكلة البنيوية للمجلس الوطني، التي تعيق ممارسة السياسة بذلك الوضوح اللازم”.

وينتظر “بيجيديون” من قادتهم شرح ما جرى وتقديم أرقام بشأن عدد الذين استفادوا من ولايتين، وهل يمثلون فقط 36 في المائة، كما راج أخيرا.

أحمد الأرقام