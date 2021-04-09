لقجع يطلب تأجيل جمع عصبة الغرب

الكرتيلي: سأتنحى إذا أدانني القضاء في قضية الشيك

طلب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من حكيم دومو، رئيس عصبة الغرب، تأجيل الجمع العام الانتخابي المقبل، إلى وقت لاحق.

وعلمت “الصباح”، أن سبب تأجيل الجمع العام يعود إلى رغبة جامعة الكرة، في تسوية جميع الملفات العالقة للعبة، بما فيها البت في ترشح محمد الكرتيلي، الرئيس السابق للعصبة، إضافة إلى رغبة المكتب الحالي للعصبة لعقده في القنيطرة.

وأكد محمد الكرتيلي، المرشح لرئاسة عصبة الغرب، في تصريح لـ “الصباح”، أن الجمع العام لا يمكن عقده في القنيطرة، مشيرا إلى أن الصراع على الرئاسة يجب أن يشمل البرامج، وليس الخوض في الأمور الشخصية التي تعد من اختصاص القضاء.

وأضاف الكرتيلي أنه لا يريد الدخول في الأمور الشخصية للمرشحين، والصراع الحقيقي يجب أن يمتد إلى البرامج عوض الدخول في المتاهات الموجودة بيد القضاء، وأن مسألة الشيك المتحدث عنه، معروض أمام أنظار القضاء، وإذا ثبتت إدانته، فإنه سينسحب من الترشح، موضحا أن لديه العديد من الملفات، التي لا يرغب في إثارتها حاليا، لأنها تدخل في إطار ما هو شخصي.

واعتبر الرئيس السابق لعصبة الغرب أن الدولة وضعت العديد من الشروط للمرشحين للمنصب، وجب التقيد بها، وأنه يجب احترام رغبة كل شخص، وعدم الدخول في الأمور الشخصية، لأن أي طرف لديه ملفات يجب البت فيها، من قبل القضاء والمسؤولين عن كرة القدم الوطنية، مشيرا إلى أنه مستعد للتنحي إذا أثبت القضاء إدانته.

صلاح الدين محسن