تعليق الرحلات يربك معسكر القاعة

لاعبو المحمدية يكتسحون اللائحة والدكيك يبرمج مباراتين أمام منتخبي عصبة البيضاء والغرب

أربك قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب معسكر المنتخب الوطني داخل القاعة بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

وتعذر على هشام الدكيك، الناخب الوطني، توجيه الدعوة إلى المحترفين، الممارسين في الدوريات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، جراء تعليق الرحلات الجوية بين المغرب، وبين هذه الدول الأوربية، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا المتحور.

واكتفى الدكيك باستدعاء 18 لاعبا يمارسون في البطولة الوطنية، من أجل الدخول في معسكر تدريبي مغلق، بداية من أول أمس (الاثنين)، وإلى غاية اليوم (الأربعاء).

وعرفت اللائحة استدعاء ثمانية لاعبين من شباب المحمدية، لضمه عناصر دولية لعبت للمنتخب الوطني في العديد من المباريات الدولية، إضافة إلى لاعبين من لوكوس القصر الكبير والمدينة العليا القنيطري وصقر أكادير وأجاكس تطوان ودينامو وأسود الخبازات القنيطريين.

وقال الدكيك في تصريح ل»الصباح»، إن المعسكر التدريبي سيشكل فرصة جديدة للاعبين، من أجل إظهار مؤهلاتهم الفنية والبدنية، في ظل غياب محترفين أساسيين، مضيفا أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين إعداديتين أمام منتخبي عصبة البيضاء والغرب، بعد إلغاء مباراة البرازيل، بسبب كورونا.

وضمت اللائحة كل من خالد كوري وزياد أحميش وعبد الكريم عنبية وحمزة سلال ورضا الخياري وعثمان بومزو وسفيان بوريط وأشرف محمد سعود وإدريس الرايس فني وسعد كنية وعبد اللطيف فاتي ويوسف المزراعي وأنس الطيبي وسفيان حليوي ويوسف جواد وعبد الإله دكاكي وإسماعيل أمزال وياسين مفتاحي.

عيسى الكامحي