لجنة لمراجعة أحداث “الملك أحمس”

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “الملك أحمس” للممثل، عمرو يوسف بعد تداول خبر توقيف تصويره ومنع عرضه في رمضان، توضيحا، أكدت فيه أن المسلسل سيخضع للمراجعة بواسطة عدد من خبراء الآثار، وسيتم اتخاذ قرار عرضه أو تأجيله وفقا للبيان النهائي للجنة.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل، ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان.