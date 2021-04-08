إحالة 5 أشخاص على استئنافية الجديدة

أحالت الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور، أول أمس (الاثنين)، خمسة أشخاص في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، والاعتداء على المواطنين وقطع التيار الكهربائي على مسكن من أجل السرقة وإضرام النار بممتلكات الغير.

وكشفت مصادر أمنية ل»الصباح»، أن عناصر الشرطة القضائية ترصدت الجمعة الماضي، لأفراد العصابة ذاتها، وتمكنت من تحديد هويتهم وأماكن تحركاتهم بعد تقاطر العديد من الشكايات.

وأكدت المصادر نفسها، أن العناصر الأمنية وبعد جمع المعلومات والمعطيات الدقيقة حول العصابة، خرج رئيس الشرطة القضائية رفقة مساعديه وداهم إحدى المقاهي بوسط المدينة. وأسفرت المداهمة عن إيقاف عدد من الأشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و20 وأغلبهم من ذوي السوابق في مجال تعدد السرقات.

وبعد التأكد من هويات الموقوفين، والاستماع إليهم، قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية في حقهم 24 ساعة إضافية لتعميق البحث.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)