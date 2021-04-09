تقليص طاقم الأسود بسبب “التضخم”

صورة لمساعدي خاليلوزيتش تثير الجدل

تتجه الجامعة الملكية لكرة القدم، نحو تقليص أعضاء الطاقم التقني للمنتخب الوطني قبل انطلاقة تصفيات مونديال قطر 2022.

وذكر مصدر مطلع، أن الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل مواجهة بوروندي، لحساب تصفيات أمم إفريقيا، والتي تظهر العدد الكبير لطاقم وحيد خاليلوزيتش، إضافة إلى انتقادات الجماهير لأداء الأسود في المباراتين الأخيرتين، استفزت الجامعة، ودفعتها إلى اتخاذ القرار.

وحسب معلومات «الصباح»، فإن الاجتماع الذي عقده فوزي لقجع، رئيس الجامعة، مع الناخب الوطني، بعد مواجهتي موريتانيا وبوروندي، تمحور حول الموضوع الذي أثار انتباه الجماهير في الفترة الأخيرة.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من عدد أعضاء طاقم الأسود، قياسا بالأداء الذي يقدمه الفريق، تحت قيادة خاليلوزيتش.

وانتشرت الصورة المأخوذة من لقطة عرضية على هامش تغطية قناة «الرياضية» لتدريب المنتخب، وتم إرفاقها بتعليقات ساخرة، من قبيل «18 عضوا في طاقم المنتخب بما يعادل عضوا لكل لاعب دون احتساب مجموعة من العاملين الذين يشتغلون خارج رقعة الملعب لتأمين راحة الأسود، لكن لا أداء ولا ألقاب».

بينما تحدثت فئة أخرى عن الميزانية المخصصة للطاقم المشتغل مع الأسود وتتحسر عليها، علما أن راتب مدرب المنتخب خاليلوزيتش يعد الأعلى قاريا.

نور الدين الكرف