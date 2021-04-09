جرائم الأموال تؤجل ملف السلة

القاضي أمر باستدعاء الشهود والجلسة عرفت حضور المتهم الرئيسي لأول مرة

أجلت محكمة جرائم الأموال بالرباط، أول أمس (الاثنين)، ملف متابعة مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى 24 ماي المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن سبب تأجيل النظر في الملف، يعود إلى عدم استدعاء الشهود من قبل محامي المتهم الرئيسي في الملف، إذ أكد له القاضي أنه سيمنحه الوقت الكافي لاستدعائهم للجلسة المقبلة، بعد أن حدد له مهلة شهر ونصف، لتوجيه الدعوة إليهم، لحضور الجلسة المقبلة.

وعرفت جلسة، أول أمس (الاثنين)، حضور المتهم الرئيسي مصطفى أوراش، لأول مرة، بعد أن حذره القاضي من الغياب عن الجلسات الماضية، إذ طلب منه ضرورة الحضور، والمثول أمامه، للشروع في مناقشة الملف، والاستماع إلى الشهود في القضية، سيما أنه استنفد جميع الاعتذارات.

وفي السياق ذاته، لم تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف الدعويين المتابع في إحداهما أوراش أمام المحكمة ذاتها، إلى جانب دعوى أخرى متابع فيها رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير جامعة السلة، بسبب عدم تقديمه التقرير المالي خلال الجمع العام الأخير.

وأحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال على الفرقة الوطنية الملفين، من أجل إجراء التحقيق في التهم المنسوبة إلى أوراش ورئيس اللجنة المؤقتة، غير أن الأمن لم يقم بعد باستدعاء المتهمين، رغم أن آخر إحالة للملف من وكيل الملك إلى الفرقة الوطنية، كانت في 15 يناير الماضي.

صلاح الدين محسن