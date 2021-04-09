ورطة البطولة تحرج الجامعة أمام “كاف”

توجه نحو إلغاء عطلة نهاية مرحلة الذهاب لإنهاء البطولة في يوليوز

ذكرت مصادر مطلعة أن الجامعة الملكية لكرة القدم، تسير نحو عدم توقيف البطولة الوطنية بقسمها الأول، بعد نهاية مرحلة الذهاب، بسبب ضيق الوقت، وضرورة إنهاء الموسم الرياضي قبل نهاية يوليوز المقبل.

ووجدت الجامعة نفسها في ورطة أمام الفرق، إذ هناك أندية ترغب في توقيف المنافسات بعد نهاية مرحلة الذهاب، على غرار المواسم السابقة، وأخرى تعارض الأمر بسبب كثرة التوقفات في الفترة الأخيرة، والتي أخرت المنافسات وأثرت على مستوى جاهزية بعض الفرق، علما أن الجامعة غيرت أخيرا توقيت إنهاء الموسم، من غشت إلى يوليوز.

ومن بين الأسباب الرئيسية، التي ستدفع الجامعة إلى إلغاء عطلة نهاية مرحلة الذهاب، أن الكنفدرالية الإفريقية، أجبرت الاتحادات على إنهاء بطولاتها في نهاية يوليوز المقبل، على أبعد تقدير، إذ تسعى لبدء منافساتها الرسمية للموسم المقبل في نهاية غشت المقبل، لتدارك التأخير الذي حصل خلال الموسم الرياضي الجاري، بسبب توقيف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيكون على كل الاتحادات الإفريقية السعي لإنهاء المنافسات المحلية في يوليوز المقبل، لبدء منافسات الموسم الجديد في شتنبر، على أقصى تقدير.

من جهة ثانية، يمكن أن تتجه الجامعة نحو حل وسط، وهو تقليص مدة التوقيف من شهر إلى أسبوعين. ومن المنتظر أن يناقش هذا الموضوع في اجتماع للمكتب المديري، بحر الأسبوع الجاري، سيتم التطرق خلاله لعدد من القضايا الأخرى.

وتنطلق الدورة 11 من البطولة، اليوم (الأربعاء)، وتنتهي الأحد المقبل، إذ حسب برمجة العصبة الاحترافية، فإن الدورة 15 لن تنتهي إلا في 9 ماي المقبل، ما يضع القائمين على البرمجة في وضع حرج.

وسيكون أمام البرمجة، ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، لإنهاء الموسم الرياضي الجاري، من بطولة القسم الأول، علما أن بطولة القسم الثاني، تسير في الاتجاه الصحيح، ووصلت للدورة 16، التي لعبت نهاية الأسبوع الماضي.

العقيد درغام