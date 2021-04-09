الصحابي أمام امتحان الوداد

غياب خمسة لاعبين للسريع يضع المدرب الجديد على المحك

يفتقد سريع وادي زم، خمسة لاعبين أساسيين أمام الوداد الرياضي، خلال المباراة التي تقام اليوم (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 11 من بطولة القسم الأول.

ويغيب العميد مراد حيبور، وحمزة حجي وسفيان حريس، بعد طردهم من قبل الحكم مصطفى كشاف أمام حسنية أكادير، إضافة إلى المهدي مفضل وسفيان الشراف، بسبب الإصابة.

وأصبح فؤاد الصحابي مطالبا بتعويض الغيابات، وفق العناصر المتوفرة، خاصة عودة عصام بن بوعبد الله وبلال الميكري وعصام بودالي وكريم صفصاف، بحثا عن التوازن، والظهور بدون مركب نقص أمام الوداد.

وقاد الصحابي ثلاث حصص تدريبية، قبل استقبال الوداد، إذ سيبحث السريع عن أول فوز خلال سابع مباراة بين الطرفين في البطولة، بالمقابل يسعى الزوار لتحقيق فوزهم الثالث على التوالي، والخامس في التاريخ أمام وادي زم.

وحاول الصحابي رفقة الطاقم التقني، الرفع من معنويات اللاعبين، بحثا عن أول فوز خلال سادس مواجهة يخوضها الفريق بملعب الفوسفاط بخريبكة في البطولة.

ويلتقي الطرفان من جديد بملعب الفوسفاط، في دور ثمن نهاية كأس العرش، في 20 أبريل الجاري، أي بعد 13 يوما عن مواجهة البطولة، علما أن الوداد يتقدم على السريع ب 14 نقطة، وبمباراة ناقصة أمام نهضة بركان.

عبد العزيز خمال (وادي زم)