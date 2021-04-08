باعزيز تتذكر زلزال أكادير

صدر، أخيرا، لدار النشر “ملتقى الطرق”، كتاب بعنوان “زلزال أكادير.. قصة ناجية 1960-2020” لأورنا باعزيز.

وتحكي الكاتبة، في هذا المؤلف، الذي يقع في 385 صفحة ، بعد ستين عاما ، تاريخ أكادير وتستعرض شهادات لناجيين من زلزال 1960.

وأكدت باعزيز، في مقدمة الكتاب، أهمية “إحياء ذكرى ضحايا هذه الكارثة بأقصى قدر ممكن من الاحترام”.

وتحكي الكاتبة، في الجزء الأول من المؤلف، قصتها وقصة كارثة مدينة أكادير، من خلال حوار مع حفيدتها الأولى، الشغوفة بمعرفة ماضي جدتها.

وفي الجزء الثاني من هذا المؤلف، الذي يضم مجموعة من الشهادات، حاولت الكاتبة التحقق من أثر هذه التجربة الصادمة لدى ناجين آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أورنا باعزيز ولدت في أكادير باسم ريجين ريبوح، وهي أم لأربعة أطفال، وتعيش حاليا في القدس، حيث تدرس اللغة العبرية في أكاديمية الآداب. ونشرت أورنا، التي ألفت العديد من المقالات في الأدب والثقافات والحضارات، العديد من المؤلفات، من بينها “حاكادات أكادير: رواية مدينة مهدمة”، أول أعمالها باللغة العبرية عن كارثة أكادير في 1960.

ع . م