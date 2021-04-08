أخرباش: إعلام القرب إستراتيجي

رئيسة “الهاكا” قالت في ندوة دولية إن مهمة وسائل الإعلام مواجهة التضليل والتلاعب بالمشاهدين

أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن “الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد 19 كانت من وجهة نظر هيآت التقنين، حبلى بالدروس والعبر، بالنسبة الوسائل الإعلام، سواء في ما يتعلق بالممارسات المهنية، أو على مستوى العلاقة مع الجمهور والمواطنين”.

وذكرت أخرباش، خلال مداخلاتها في الندوة المنظمة عن بعد من قبل المعهد الدولي للاتصالات بلندن حول موضوع “التحول الرقمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة”، أن “مهمة الإخبار تشمل أيضا الحرص على تيسير فهم الوقائع المعقدة وتفكيك الخطاب الإعلامي المضلل. من هذا المنطلق، وفي سياق التواصل الشمولي الرقمي، لا يمكن حصر مهمة الإعلام في نقل الأخبار، فحسب، ولو بصفة جماهيرية وبطريقة مسترسلة، إذ بات من الضروري أن تشمل هذه المهمة أيضا تحسيس الجمهور بمخاطر التلاعب والنظريات التآمرية وتأهيله للاحتراس من الأخبار الزائفة”.

وأوضحت المتحدثة نفسها، خلال مشاركتها بالجلسة المخصصة لطرح ومناقشة مستقبل المضامين السمعية البصرية في زمن التقارب الرقمي، أن “إعلام القرب له قيمة إستراتيجية خاصة في زمن الأزمة، إذ تصبح الشمولية والقرب عنصرين ملازمين لجودة الأداء الإعلامي”، مشيرة إلى مخرجات التقرير الذي أنجزته الهيأة العليا بخصوص المواكبة الإعلامية لأزمة كوفيد 19، والذي يؤكد أن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، ساهمت في تكريس المصلحة العامة، إذ شكلت مصدرا موثوقا للأخبار خصوصا ذات الصلة بالصحة، كما برزت كأداة للتحسيس المسؤول، سيما في سياق التضخيم الإعلامي للأزمة الوبائية، الذي غذى بشكل متفاقم الخوف العام، ما يسر ارتفاع منسوب التسخير والتضليل الإعلاميين”.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي لوسائل الإعلام الكلاسيكية، أكدت أخرباش أن “الجائحة خلقت ظرفية مساعدة لتسريع هذا التحول”، مضيفة أن “أغلب متعهدي الاتصال السمعي البصري المغاربة أفادوا خلال لقاءاتهم مع الهيأة العليا، أن متطلبات التفاعل مع الأزمة الوبائية أثارت دينامية جديدة على مستوى جهود ملاءمة أدائهم الإعلامي مع مستلزمات التحول الرقمي”، مشيرة إلى أن “الأداء الرقمي الذي حققته الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية في زمن الجائحة يشكل مؤشرا إيجابيا على قدرتها المستقبلية على التموقع في عالم الشاشات المتعددة الذي بات بالفعل عالمنا اليوم”.

وذكرت أخرباش بأن “المسؤولية الاجتماعية للإعلام هي أساس مصداقيته، والتقنين في زمن الاتصال الشمولي يخدم أساسا، المصلحة العامة”.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج منتدى الاتصالات والإعلام، تضمن جلسات وأوراشا تفاعلية مختلفة حول تجارب هيآت التقنين ومتعهدي صناعة الإعلام والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخصوص سياسات التقنين وعلاقاتها بظاهرة التقارب الرقمي في سياق وباء عالمي.

خالد العطاوي