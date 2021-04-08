لمجرد يقتحم عالم “الفلوغ”

دخل الفنان سعد لمجرد عالما جديدا، عالم الـ”الفلوغ”، إذ وعد الجمهور بنشر مقطع مرئي يوثق فيه ليومه كاملا في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووعد لمجرد بنشر مقطع فيديو “فلوغ”، يشارك من خلاله جمهوره تفاصيل أنشطته اليومية في فرنسا، وهو الأمر، الذي تفاعل معه متتبعوه بشكل إيجابي.

وحظي “الفلوغ” الذي أنزله “المعلم”، على قناته، بتفاعل من قبل محبي لمجرد، حيث حصد نسب مشاهدة مهمة على “اليوتيوب”، ما يقارب مليون مشاهدة.

وغادر سعد لمجرد إلى باريس، بعد فترة قضاها في المغرب، أنجز خلالها آخر أعماله “الغادي وحدو”، الذي بلغ على منصة يوتوب 17مليون مشاهدة.

ويتابع سعد لمجرد أزيد من 11,8 مليون مشترك، على حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وأزيد من 3,3 ملايين متابع على موقع “الفايسبوك”، فيما تضم قناته على “اليوتيوب” 12,4 مليون مشترك.

ع . م