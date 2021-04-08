وفاة غامضة أمام مركز للأمن

الوكيل العام أمر بالتحقيق وفعاليات شككت في ظروف انتحار الضحية بعد إنجاز محضر مخالفة

أمر الوكيل العام باستئنافية تازة بتشريح جثة خمسيني، انتحر زوال الجمعة الماضي بشرب مادة حارقة (دوليو)، في ظروف تضاربت بشأنها الروايات بين معتبر الحادث عاديا ومشير إلى احتجاجه على تغريمه، من قبل عناصر أمن لضبطه بدون كمامة بالشارع العام وخرقه حالة الطوارئ الصحية.

وصدر الأمر القضائي لتحديد سبب وفاة الضحية المتزوج والأب بعد تناوله كمية كبيرة من هذه المادة الضارة بالشارع العام أمام مركز الشرطة بدوار عياد، بعدما شككت فعاليات محلية في ظروف وأسباب انتحاره، رابطة بينه وتحرير محضر مخالفة في حقه قبل ساعات قليلة من ذلك.

وكلف المسؤول القضائي مصلحة الشرطة القضائية لإجراء هذا البحث القضائي المعمق للكشف عن كل ظروف وملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء هذا البحث ونتائج التشريح الطبي المجرى.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، إثر وفاته دقائق بعد وصوله إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة بعدما تناول قنينة من مادة «الدوليو» الحارقة أمام مركز الأمن ليسقط مغمى عليه أمام أعين الجميع وتتدخل السلطات لمحاولة إنقاذ حياته.

وتحدث بلاغ للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، عن مادة مشكوك في طبيعتها ونوعيتها، تناولها الضحية البالغ من العمر 52 سنة، قبل دخوله في حالة إغماء بالشارع العام، وحضور رجال السلطة والأمن بعد توصلهم بإشعار حول ذلك، لينقل للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، إلا أنه توفي به.

وعثرت عناصر الأمن على قنينة تحتوي على بقايا هذه المادة، في جيب الضحية القاطن قيد حياته بدوار عياد، بعد تفتيشه والجس الوقائي اللازم الذي أعقب التدخل، فيما أشار مصدر أمني إلى أن الضحية رفقة شخص آخر كانا موضوع محضر قانوني بسبب خرقهما لحالة الطوارئ الصحية.

وأوضح المصدر أن المحضر كان سيحال لاحقا على شكل معلومات قضائية على النيابة العامة بابتدائية تازة لاتخاذ المتعين قانونا، فيما ربطت فعاليات وحقوقيون بين إنجاز هذا المحضر وانتحاره، مؤكدة تهديده بذلك في تدوينة نشرها في صفحته الفيسبوكية، قبل أن ينتحر زوالا.

وكتب الضحية «كفى من الظلم. اليوم مساء سأضع حدا لحياتي أمام مديرية الأمن بدوار عياد»، مؤكدا أنه تعرض للظلم و»الحكرة»، بعد نشره تدوينة أخرى كشف فيها غياب التنظيم وواجب الاحترام والمسؤولية بالمستشفى، متحدثا عن «فيروس خطير» ينخر القيم والتربية بهذا المرفق.

حميد الأبيض (فاس)