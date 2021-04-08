“السورسي” لمتهمين بإدارة محل للقمار

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهمين بإدارة محل لألعاب القمار وحكمت عليهم بالحبس والغرامة.

وأدانت المتهم الأول بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1200 درهم والثاني والثالث بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، وعلى الباقي بغرامة 300 درهم، وبمصادرة الكفالة والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف المخدرات طبقا للقانون.

ووضعت المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بإمزورن بإقليم الحسيمة، حدا لأنشطة إجرامية لأشخاص حولوا منزلا إلى محل للقمار واستهلاك المخدرات في تحد للطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وحسب مصادر مطلعة فإن مداهمة عناصر الشرطة القضائية، للمحل المعد للسكن، والذي تم تحويله إلى فضاء للقمار، مكنت الأخيرة من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بخرق الطوارئ واستهلاك المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التدخل الأمني الذي تم بأمر من النيابة العامة المختصة، أسفر عن اعتقال 18 شخصا، بعد تورطهم في خرق الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار واستهلاك المخدرات. وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين في حالة سراح.

جمال الفكيكي (الحسيمة)