الأسود يبحثون عن مواجهة ودية

الإصابة تمنع اليميق من مواجهة برشلونة

تبحث جامعة كرة القدم عن منافس للمنتخب الوطني لمواجهته وديا، قبل مباراة السودان، لحساب الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر.

وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الجامعة فتحت باب المفاوضات مع نظيرتها السنغالية، في أفق تنظيم مباراة ودية تجمع بالمغرب، بين المنتخب الوطني وأسود التيرانغا، خصوصا أن الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، يصر على مواجهة فرق قوية لاختبار مجموعته، قبل أول مواجهة رسمية في تصفيات المونديال.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن منتخب الكونغو الديمقراطية يبقى حلا ثانيا، في حال تعذر مواجهة السنغال.

وتنطلق تصفيات المونديال منتصف ماي المقبل، إذ وضعت القرعة المنتخب في المجموعة التاسعة إلى جانب السودان وغينيا وغينيا بيساو.

ويراهن الناخب الوطني، على تصدر المجموعة، لخوض الدور الفاصل ذهابا وإياب لحجز بطاقة العبور لمونديال قطر 2022.

على صعيد آخر، غاب الدولي المغربي، جواد اليميق، عن المباراة التي جمعت فريقه بلد الوليد ببرشلونة أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويعود غياب اليميق، إلى الإصابة التي يعانيها، كما كشف عن ذلك النادي الإسباني، الذي حدد مدة غيابه في ثلاثة أسابيع.

وبات اليميق قطعة غيار أساسية داخل دفاع بلد الوليد، إذ يبصم على مستويات متميزة، واختير الأسبوع الماضي ضمن التشكيلة الأساسية ل”الليغا” لمارس الماضي.

جدير بالذكر أن نادي بلد الوليد، انتدب الدولي المغربي جواد اليميق من نادي جنوة الإيطالي.

نور الدين الكرف