الأمن يتصدى لـ “إلترات” رجاوية

مطاردات بمحيط «دونور» لمنع الجمهور من اعتراض حافلة الفريق

تصدت السلطات الأمنية، لتحركات بعض الفصائل الرجاوية، قبل المواجهة التي جمعت فريقها نهاية الأسبوع الماضي، بملعب محمد الخامس، ببيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على أن يكون الأمن حاضرا بقوة اليوم (الأربعاء)، حين يستقبل الفريق حسنية أكادير، لحساب الجولة 11 من البطولة.

وشهدت الأزقة المتاخمة ل»دونور» مطاردات أمنية لبعض الجماهير، التي حاولت اعتراض حافلة الرجاء قبل انطلاق المواجهة.

وحسب مصدر أمني، فإن المطاردات لم تشهد أي اعتقالات بعدما غادر الجمهور محيط «دونور» دون أن يحدث أي خسائر.

وعاينت «الصباح» فئة من الجمهور تختبئ بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع سقراط، متحينة الفرصة للتسرب إلى الملعب، إلا أن تدخلا أمنيا حال دون تحقيق هدفها.

وتداول الجمهور، في مواقع التواصل الاجتماعي هاته المحاولات التي باءت بالفشل، ودعا إلى تكرارها في كل مباريات الرجاء، إلى حين رحيل المدرب والمكتب المسير.

وشهد محيط «دونور» حضورا أمنيا مكثفا، رغم أن المباراة تجرى دون جمهور، بسبب الاحترازات الصحية، تحسبا لأي انفلات جماهيري، كما حدث الأسبوع الماضي أمام مركب الوازيس.

ويعيش الرجاء على إيقاع الاحتجاجات، منذ الهزيمة في الديربي بهدفين لصفر، إذ تطالب «الإلترات» المساندة للفريق، برحيل المدرب جمال سلامي، والمكتب المسير، على خلفية النتائج السيئة المحققة منذ انطلاقة الموسم الحالي، علما أن الفريق يحتل الرتبة الثانية في البطولة، ويتصدر ترتيب مجموعته في كأس الكنفدرالية، كما أنه مؤهل لخوض نهائي كأس محمد السادس.

نور الدين الكرف