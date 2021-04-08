طائرة الجديدة بالقسم الممتاز

توج الدفاع الحسني الجديدي للكرة الطائرة ذكورا، أول أمس (الأحد)، ببطولة القسم الأول، ليحقق الصعود الى القسم الممتاز، بعد الفوز في المباراة النهائية الخاصة بالسد أمام وفاء البرنوصي.

وجرت المباراة بالقاعة المغطاة بمكناس، وحسمها الفريق الجديدي بأربع جولات لثلاث، بعد احتكام الفريقين لجولة فاصلة.

وأهدى نور الدين اللبار، رئيس الدفاع الجديدي للكرة الطائرة، هذا الانجاز لجمهور الفريق، معتبرا الصعود تاريخيا، كما هنأ لاعبيه على المستوى الذي ظهروا به خلال مباريات السد، رغم العديد من الإكراهات والتحديات، التي واجهت فريقه طيلة هذا الموسم، في غياب الدعم المادي، وظروف التداريب، وغياب وسائل النقل واللوجستيك. وقال اللبار إن المجلس الحضري والسلطات الاقليمية لم تقدم أي مساعدة للفريق، طيلة هذا الموسم.

أحمد سكاب(الجديدة)