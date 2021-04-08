فتحي يقود الناظور إلى المطاردة

ارتقى فتح الناظور لكرة القدم، أحد أندية القسم الوطني هواة إلى المركز الثاني، برصيد 29 نقطة، بعد فوزه على ضيفه النادي المكناسي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما عصر أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي بالناظور لحساب الجولة 16.

وكان فتح الناظور متقدما بهدفين لصفر أحرزهما معاذ العز في الدقيقتين 45 و84 من المباراة، قبل أن يقلص النادي المكناسي الفارق في الدقيقة 87 بواسطةعبد الصمد زنادي. واعتبر محمد فتحي، مدرب فتح الناظور، أن فوز فريقه على النادي المكناسي كان مستحقا، مضيفا أن لاعبيه بذلوا جهدا كبيرا لتحقيقه.

وأضاف فتحي، في تصريح ل”الصباح»، أن لاعبيه دخلوا المباراة بتركيز وبهدوء، وأحرزوا هدفين، قبل أن يقلص الفريق الضيف الفارق في الأنفاس الأخيرة.

وأكد فتحي أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة، جعلته يرتقي إلى المركز الثاني، مؤكدا استفادة فريقه من الأخطاء المرتكبة في المباراة الأخيرة، التي انهزم فيها بملعبه أمام أولمبيك اليوسفية.

وأكد فتحي أن فريقه ضيع الفوز في العديد من المباريات، معبرا عن سعادته بالفوز وعن رضاه عن لاعبيه.

جمال الفكيكي (الناظور)