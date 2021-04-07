التجريد من الحقوق لمهين رموز المملكة

المحكمة أدانته بخمس سنوات للتحريض ضد الوحدة الترابية والإساءة إلى الإسلام

خمس سنوات حبسا نافذا هي العقوبة التي قضت بها، أخيرا، الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، في حق متهم بإهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد وحدتها الترابية والإساءة إلى الدين الإسلامي، بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية، كما قضت في حقه بغرامة 50 ألف درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية لمدة عشر سنوات.

قضية إهانة العلم المغربي المتورط فيها المتهم ترجع إلى تدوينات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استنكارا من قبل المواطنين, بالنظر إلى ما تتضمنه من إهانة للدين والمقدسات والعلم، ليتم فتح بحث في الموضع انتهى بتحديد هوية المشتبه فيه مسير الصفحة الذي اعتقل في 8 مارس الماضي بمنزله بمنطقة آيت بوياسين بجماعة سيدي مبارك، من قبل عناصر الدرك الملكي، إثر نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عددا من “التدوينات” المسيئة إلى الدين الإسلامي والمملكة ورموزها ووحدتها الترابية، وإثر إيقافه جرى إخبار النيابة العامة المختصة, التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في المنسوب إليه، قبل إحالته عليها بعد انتهاء مدة الحراسة.

ولم تستغرق محاكمة المتورط في إهانة المقدسات أكثر من ثلاث جلسات، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، كانت أولاها مباشرة بعد تسطير المتابعة من قبل وكيل الملك بالمحكمة ذاتها الذي أمر بوضعه بسجن بوصنصار ومتابعته في حالة اعتقال من أجل إهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد وحدتها الترابية والإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية، والتي التمس فيها دفاعه مهلة لإعداد الدفاع، فيما خصصت الجلسة الثانية من المحاكمة لمناقشة الملف والاستماع إلى المتهم، قبل حجزه للتأمل من قبل رئيس الهيأة ، لتكون الثالثة هي الحاسمة التي تمت فيها إدانته بالحبس النافذ والتجريد من الحقوق الوطنية لمدة عشر سنوات.

كريمة مصلي