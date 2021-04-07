الجواهري حكما بفاس

يترأس المخرج عبد الإله الجواهري، المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم التربوي في دورته 19 التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس يومي 8 و9 أبريل الجاري، تحت شعار “الفيلم التربوي رؤية جمالية للتربية على الصورة”.

وتتكون لجنة التحكيم التي ستكون رقمية، وفقا للتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من الدكتورة لمنى الطيارة من سوريا والمخرج والناقد التونسي أشرف لعمار والممثل المغربي عز العرب الكغاط والشاعر عبد السلام الموساوي.

وتتميز الدورة الرقمية بتنظيم ندوة علمية حول شعار المهرجان بمشاركة الناقد المغربي فريد بوجيدة وزميليه لحبيب الناصري وإدريس الذهبي، على أن ينشطها الناقد السينمائي أحمد السجلماسي، فيما يتضمن البرنامج فقرات أخرى متنوعة تبث بشكل رقمي، حفاظا على سلامة الجميع.

وتأمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال تنظيم الدورة، في إذكاء روح الإبداع لدى الموهوبات والموهوبين من رواد المؤسسات التربوية، والارتقاء بالذوق الفني والجمالي لديهم، وتثمين تجاربهم الفنية، التي أصبحت اليوم قابلة للاستثمار التربوي الأمثل في الفضاءات المدرسية.

حميد الأبيض (فاس)