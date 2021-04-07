“الواف” يؤكد صحوته بفوز سادس

واصل الوداد الفاسي سلسلة النتائج الايجابية، بعد أن حقق فوزه السادس على التوالي أمام مضيفه شباب بنكرير، أول أمس (السبت) بملعب الحسن الثاني بهدفين لصفر، لحساب الدورة الأولى من مرحلة الإياب .

وأهدر حمزة أفصال ضربة جزاء للوداد الفاسي، خلال الشوط الأول، أعلن عنها الحكم طارق المتمني بعد عرقلة اللاعب وسام البركة من قبل مدافع شباب بنكرير محمد بركات.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل “الواف” الهدف الأول عن طريق إدريس شاكور، إثر تسديدة داخل منطقة العمليات، قبل أن يضيف يوسف لكحل الهدف الثاني، بضربة رأسية، مستغلا سوء تفاهم بين الحارس رشيد حسون والمدافع محسن بومليك.

وحاول شباب بنكرير الرجوع في النتيجة، بعد أن قام المدرب حسن أوغني بخمسة تغييرات، الا أن تألق الحارس يوسف الحويزي والدفاع حال دون ترجمتها الى أهداف.

ورفع الوداد الفاسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شباب بنكرير في 20 نقطة.

وصرح عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الفاسي، ” الانتصار السادس على التوالي له طعم خاص، ويؤكد النتائج الإيجابية للفريق في الدورات الست الأخيرة، وأهديه أولا لجمهور الوداد الفاسي والمكتب المسير على ثقتهم في الطاقم التقني”.

وأضاف شكيليط”واجهنا شباب بنكرير الذي يضم لاعبين في المستوى، كما قدموا مباراة جيدة، لكن لاعبي فريقي كانوا الأكثر تركيزا، وترجموا محاولاتنا إلى هدفين. ينتظرنا إياب صعب، سنحاول خلاله جمع أكبر عدد من النقاط، لكي نتمكن من مواصلة المنافسة على ورقة الصعود للقسم الأول”.

وتابع “هدفنا المسطر مع المكتب المسير هو إعادة “الواف” إلى القسم الأول”.

خالد المعمري (فاس)