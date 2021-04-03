النيابة العامة تأمر بتشريح جثة خمسيني تناول مادة ضارة بالشارع

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة أن النيابة العامة أمرت، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول شخص وضع حدا لحياته بسبب تناوله مادة ضارة بالشارع العام، بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم السبت، بأنه “من أجل إستجلاء حقيقة الحدث وخلفياته، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة، وفي نفس السياق كلفت مصلحة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية على ضوئها”.

(و م ع)