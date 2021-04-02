تنويه أمريكي بمركز العيون للسلة بشراكة مع “تيبو”

قال جاي روبرتس ، لاعب كرة سلة احترافي أمريكي سابق، ومسؤول بالقنصلية الأمريكية العامة بالبيضاء، إنه سعيد بالتواجد بالعيون، بحضور والي العيون ورئيس جمعية “تيبو” لكرة السلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح نشرته صفحة القنصلية الأمريكية الرسمية على “فيسبوك”، إنه استمتع رفقة زملائه بلقاء لاعبين بمركز العيون، الممول من طرف سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، إذ يركز برنامج “تيبو” على استخدام الرياضة في صورة كرة السلة، “وسيلة لتعزيز قيم الحياة وحل النزاعات وتطوير المهارات الاجتماعية للشباب”.

وأوضح روبرتس، “نفتخر بهؤلاء الرياضيين الشباب الذين يحققون إمكاناتهم الكاملة، ويشعرون بالقدرة على متابعة أحلامهم”.