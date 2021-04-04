الإدارة ثقافة وعقليات، وتراكم وسلوكات موروثة، وكائنات بشرية من دم وروح ولحم، لا يمكن لأعتى القوانين في العالم أن تغيرها بجرة قلم.

فبقدر ما استبشر المغاربة بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، أمس (الخميس)، بقدر ما وضعوا أياديهم على قلوبهم خوفا من وأد هذا المولود في مهده، وهم يعرفون (عز المعرفة) “خروب بلادهم”، وما يجري بالضبط بإداراتهم.

ولا نبالغ إذا قلنا إن جميع مشاريع إصلاح الإدارة، منذ الاستقلال، فشلت، وستفشل في المستقبل، لسبب بسيط هو أن المغرب مصر على الاستثمار في الأوراق والإجراءات والأفكار الجديدة والحواسيب والمعلوميات والرقمنة، وينسى البشر!!

ففي غياب التكوين والتكوين المستمر والتحفيز ومحاربة السلوكات الشاذة والإدماج الحقيقي في دورة الإنتاج الإداري، سنكون كمن يصب الماء في رمال جافة، وسندرك، بعد مرور أيام، بأننا كنا نضيع الوقت والجهد بلا طائل.

لقد فرحنا بإطلاق هذا المشروع الضخم في فاتح أبريل، لكن الخوف (كل الخوف) أن يكون مجرد “كذبة”.

يوسف الساكت